Caxias apresenta reforços para a disputa da Série C e atacante afirma: "Vou deixar meu sangue no campo"

Petterson (esquerda) e Eliedson foram apresentados na tarde desta quarta-feira (16) Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

A reapresentação do grupo de jogadores do Caxias, tendo no horizonte o duelo contra o Confiança, pela segunda rodada da Série C do Brasileiro, ocorreu na quarta-feira (16). E antes da atividade comandada pelo técnico Luizinho Vieira pelo período da tarde, o clube apresentou oficialmente o volante Eliedson e o atacante Petterson para a disputa da competição.

Os dois novos reforços do Grená vieram por empréstimo do Criciúma, de onde o clube também trouxe o centroavante Eduardo Melo.

— É uma oportunidade muito boa, ainda mais pra mim que sou jovem, venho querendo objetivos a mais na carreira. É uma oportunidade muito boa. Quando surgiu, aceitei de imediato, até pela estrutura do clube, pela história que tem — avaliou Petterson.

O atacante de 21 anos chega para reforçar um setor carente desde o Campeonato Gaúcho. As lesões e a baixa produtividade dos jogadores do setor que estavam no Estádio Centenário desde o início da temporada fizeram o Caxias mirar em cinco atletas novos para o setor, de olho na Série C.

— O torcedor pode esperar muita dedicação e muito trabalho. Eu vou doar meu sangue, vou deixar meu sangue aqui no Caxias. Vou ser esse cara que vai correr pelo grupo, e por mim é lógico, mas sempre vou deixar meu sangue no campo, e o torcedor pode cobrar isso de mim.

"Eu me sinto mais à vontade em jogar como primeiro volante"

Aos 22 anos, Eliedson chega para ser mais uma alternativa de marcação no meio-campo. Vini Guedes e Pedro Cuiabá foram os que mais atuaram no setor em 2025. Mas o clube ainda conta com Lorran, Mantuan, Paulinho e o jovem da base Zanelatto.

Além disso, o lateral-esquerdo Kelvyn também pode jogar na meia-cancha. Foi assim na estreia diante do Floresta, no último fim de semana.

— Acredito que é uma oportunidade muito boa para a minha carreira, até mesmo pelo projeto do clube. Então, quando recebi a chance de poder vir para o Caxias, encarei como uma oportunidade única — garantiu Eliedson, que ainda completou:

— Eu me sinto mais à vontade em jogar como primeiro volante, mas faço a segunda função também e, se precisar, posso atuar como zagueiro.

Eliedson já esteve à disposição de Luizinho Vieira no banco de reservas durante a vitória sobre o Floresta. Agora ele quer sentir o gosto de estrear com a camisa grená. E a próxima oportunidade será no domingo (20) diante do Confiança, em Sergipe.

— Estamos tentando nos preparar da melhor maneira possível. Começamos a competição com o pé direito, vencendo em casa, que é o nosso objetivo; e agora é trabalhar durante a semana para, se Deus quiser, conseguir mais três pontos lá contra o Confiança e dar sequência no campeonato — finalizou o volante.