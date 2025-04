Caxias aposta na fase de seu centroavante para vencer o Confiança, fora de casa, no domingo

Willen Mota em ação no treino realizado no CT Baixada Rubra. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

Logo no primeiro compromisso pela Série C 2025, o Caxias sentiu de perto todos os ingredientes que fazem parte da competição. A vitória por 1 a 0 sobre o Floresta veio a duras penas, alcançada na base da insistência e no oportunismo do centroavante Willen Mota para garantir os primeiros três pontos na competição.

E agora, o novo desafio será diante do Confiança, no domingo (20), a partir das 16h30min, no primeiro duelo grená longe de casa. A partida ocorre na Arena Batistão, em Aracaju-SE.

— Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, pois o Confiança perdeu na primeira rodada (3 a 0 para o Botafogo-PB), então eles vão querer propor o jogo. Espero que a gente possa colocar em prática o que o treinador está passando e que consigamos pontuar — adiantou Willen em entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra.

Carioca de 33 anos, o novo centroavante grená já viveu muitas experiências que carrega consigo desde as passagens por Portugal, Suécia, Arábia Saudita, Omã e Tailândia. Algumas, nem tão boas assim.

— A Arábia é um país muito fechado, foi bem difícil a adaptação, bem difícil mesmo. Porque na época que eu fui (em 2017), mulher não podia assistir aos jogos, nem ir aos estádios. Minha esposa, Camila, viajou comigo, mas só eu ia pros jogos. Olhava a arquibancada só tinha homens na torcida — relembrou o atleta grená que também falou de bons momentos no futebol do Exterior:

— Eu recomendo que as pessoas conheçam a Tailândia. É um país muito bom, fiquei por sete anos e posso falar, que é um país, assim, surreal. Um lugar seguro onde o brasileiro é bem recebido. Morei em Bangkok três anos, que é a capital da Tailândia. E morei em Prachuap. É uma cidade linda que só tem praia. E morei ainda em Si Sa Ket, que já é mais interiorzão mesmo.

A obsessão grená em 2025 é a conquista do acesso à Segunda Divisão do futebol brasileiro. E tanto a direção do Caxias como o técnico Luizinho Vieira venderam essa ideia a cada atleta contratado para esta temporada. Com Willen Mota não foi diferente, tanto que o presidente do clube, Roberto de Vargas, foi buscar o próprio atleta no aeroporto.

— O presidente foi lá me buscar. E me deu total liberdade pra seguir trabalhando. Então eu gostei muito de ter minha família aqui, minha esposa e meus dois filhos. Meu sonho é botar o Caxias na Série B porque é um clube que, de coração, joguei em vários, mas igual aqui eu nunca vi. Tanto na questão do tratamento da diretoria, super corretos, me receberam muito bem. Aqui é diferente e você percebe só no olhar — revelou Mota.

E com esse entusiasmo do camisa 29, o Caxias desafia o Confiança, time que não perde em casa desde o dia 27 de junho de 2024 — no 1 a 0 para o CSA, pela sexta rodada da Série C.

— O time deles é forte dentro de casa, mas vamos propor o nosso jogo e tentar dar o nosso melhor para que a gente consiga pontuar.

E se o torcedor grená ficou na bronca com o desempenho da equipe, mesmo com a vitória sobre o Floresta, Willen pediu união para que todos joguem junto com o time.

— A gente entende que o torcedor quer o Caxias no topo e realmente merece, um clube que tem história, que tem tradição, que tem uma torcida muito fanática. Só que nós jogadores também estamos no mesmo objetivo que eles, então é importante que ajudem em todos os jogos e façam a diferença.