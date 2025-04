Caxias anuncia contratação do meia Yann Rolim

Jogador de 30 anos estava no Ituano.

Seguindo a sequência de anúncios, o Caxias anunciou nesta sexta-feira (11), a contratação do meia Yann Rolim, que iniciou a carreira no Juventude. O novo meio-campista grená chega após passagem pelo Ituano e também defendeu clubes como Chapecoense, Joinville, CSA e Tombense.

O jogador já está no Estádio Centenário, realizou exames médicos e está pronto para iniciar treinamentos com o restante do elenco.