Caxias anuncia acordo com Banrisul e retomada efetiva de parte do campo suplementar 

CT Baixada rubra é o local onde Caxias realiza os treinamentos. Antonio Valiente / Agencia RBS

A festa de aniversário dos 90 anos do Caxias, que aconteceu no Salão Paroquial Santa Catarina, na sexta-feira (11), teve um anúncio importante da direção grená ao torcedor. O clube e o Banrisul fecharam um acordo para a regularização de parte da área do CT Baixada Rubra, que tinha sido transferida como garantia ao banco.

Com isso, o Caxias volta a ter propriedade total da área do campo suplementar e tem a retomada efetiva do CT.

— Nos últimos 10 anos, o Caxias enfrentou obstáculos. Começou com a possível perda até do Estádio Centenário. Isso resolvido, ao longo do tempo nós nos deparamos com a possível perda do campo suplementar. Aí empreendemos uma operação muito grande e a todos quantos participaram da aquisição daquela área, buscar a regularização disso — disse Valmor Miola, ex-vice-presidente do clube, que completou:

— Nós fizemos o acompanhamento de todo o processo que estava na massa falida da Voges, nos candidatamos, nos credenciamos a arrematar a parte do suplementar que estava na massa falida e tinha uma outra parte que tinha sido dado como alienação fiduciária ao Banrisul.

Essa operação aconteceu juntamente com Prefeitura e com o Banrisul, através da constituição de um projeto de cunho social para alojar os recicladores da Rua Cristóforo Randon. Esse espaço ficará localizado nos fundos do CT e será usado para o funcionamento das reciclagens.

— Nós temos hoje aqui a grata satisfação de anunciar a regularização dessa área que retorna à propriedade do Caxias e convidamos aqui o diretor do Banrisul, o Fernando Postal, para tornar, digamos, efetiva essa retomada do campo suplementar para o Caxias nessa ação do Banrisul, do Caxias e da prefeitura para recompor o que era da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias.

— É com muito orgulho, que em nome do Banrisul, e a mim pessoalmente que participei muito desta negociação, me sinto muito feliz de estar aqui. Hoje, ao completar 90 anos do Caxias, posso dizer que aquela área pertence a SER Caxias — anunciou Fernando Postal, diretor do Banrisul.