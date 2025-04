Caxias anuncia a contratação de três reforços do Criciúma

O Caxias confirmou, oficialmente, nesta sexta-feira (11), a contratação de três reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O volante Eliedson, o atacante Petterson e o centroavante Eduardo Melo chegam por empréstimo do Criciúma.

Eliedson, 22 anos, surgiu nas categorias de base do Tigre e tem no currículo conquistas do Campeonato Catarinense, em duas oportunidades, além de fazer parte do elenco que disputou a primeira divisão no ano passado.