Caso Yuri Ferraz: Clubes, jogador, árbitros e Federação recorrem e julgamento é marcado pelo STJD

Julgamento foi marcado para esta semana no Pleno do STJD. STJD / Divulgação

O Caso Yuri Ferraz terá um ponto final na próxima quinta-feira (10), às 10h. O motivo é que o pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai julgar o recurso dos condenados na terceira comissão da entidade.

No dia 14 de fevereiro, o Caxias foi absolvido da acusação de escalação irregular na Série C de 2023. Na época, após os depoimentos e as respectivas defesas, o sub-procurador-geral Yan Meirelles fez seu discurso. Na ocasião, ele defendeu a "boa fé" do Caxias e opinou pela absolvição do clube grená. Além disso, o profissional defendeu que Sampaio Corrêa e Aparecidense agiram em "momento estratégico pra se beneficiar" de uma possível punição ao Caxias. Na terceira comissão, o auditor Pedro Gonet Branco, relator do processo, votou pela absolvição do Caxias e foi seguido pelos demais auditores, sem nenhuma ressalva. O clube corria o risco de perder 27 pontos em caso de condenação, decisão que causaria rebaixamento da equipe à Série D.

O julgamento de fevereiro terminou com a suspensão de Yuri Ferraz por seis partidas por conduta antidesportiva, e os árbitros Felipe Gonçalves Paludo e Wanderson Alves de Souza da partida entre ABC x Athletic-MG, punidos com 30 e 45 dias, respectivamente. O ABC, por incluir na súmula um atleta em situação irregular e por omissão antidesportiva, foi multado em R$ 80 mil.

Yuri Ferraz, ABC, Sampaio Corrêa, Federação Maranhense e os árbitros condenados recorreram ao pleno do STJD que é a última instância da justiça desportiva. A relatoria do caso é de Mariana Barros Barreiras.

Estamos confiantes que não haverá nenhuma surpresa MAURÍCIO DE OLIVEIRA Advogado do Caxias

O Caxias irá participar do julgamento para novamente apresentar a sua defesa. O advogado grená, Maurício de Oliveira, segue confiante que a absolvição será mantida.

— O Caxias tem que responder aos recursos apesar de ter sido absolvido. O interessados que se sentiram prejudicados recorreram ao pleno e vamos ao julgamento. Estamos confiantes que não haverá nenhuma surpresa e seguirá a mesma linha do julgamento anterior. Foi demonstrada a boa fé do Caxias, mas estamos vigilantes — comentou o advogado do clube.

O julgamento do recurso ocorre a poucos dias da estreia do Caxias na Série C do Brasileiro. No próximo domingo (13), o Grená entra em campo contra o Floresta pela competição nacional.

Decisão da 3ª COMISSÃO DO STJD

Caxias

Absolvição por unanimidade

ABC

PENA: multa de R$ 80 mil

Yuri Ferraz (lateral-direito)

PENA: suspensão de seis partidas

Felipe Gonçalves Paludo (árbitro)

PENA: suspensão de 30 dias

Wanderson Alves de Souza (quarto árbitro)

PENA: suspensão de 45 dias

Relembre o caso

O Sampaio Corrêa e a Aparecidense, clubes rebaixados na Série C, apresentaram uma denúncia de que o atleta Yuri Ferraz atuou em quatro partidas pela equipe do ABC.

Depois disso, ele foi transferido para o Caxias, onde teria disputado mais nove jogos na competição, o que violaria o artigo 10 do Regulamento Específico da Competição. Um atleta só pode ser inscrito por outro clube se tiver atuado em um número máximo de três partidas pelo clube de origem.