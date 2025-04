Carlos Barbosa terá a 1ª Meia Maratona do FestiQueijo 

Corrida acontecerá pelas ruas de Carlos Barbosa. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Vem aí a Meia Maratona do FestiQueijo, em Carlos Barbosa. A prova será realizada no dia 6 de julho, domingo, com largada e chegada atrás da Rua Coberta, na Rua Maurício Cardoso, no Centro da cidade. Será uma oportunidade de vivenciar experiências únicas pelas charmosas ruas do Centro e estradas do interior do município.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 27 de junho, por meio do site do Sesc. Quem tiver a partir de 18 anos pode participar. O Valor é de R$ 150 com desconto de 50% para pessoas com 60 anos ou mais. No total, serão 200 vagas para a Meia Maratona.

A prova terá a largada às 7h. A largada e chegada dos 21km serão atrás da Rua Coberta, na Rua Maurício Cardoso, no Centro da cidade. Os atletas transitarão pela ciclovia em direção à estrada Desvio Machado, com o ponto de retorno localizado próximo ao salão da comunidade São Luiz e retorno pelo mesmo trajeto.

A 1ª Meia Maratona do FestiQueijo contará com categorias específicas, divididas por idade e gênero: masculino e feminino, abrangendo as faixas etárias de 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 anos ou mais.

Cada atleta inscrito receberá um kit de participação, que inclui uma camiseta da prova, chip, número do peito e sacochila com diversos produtos. Também haverá distribuição de frutas e isotônico no início e no final da prova.

Premiação

Ao final, os atletas das categorias feminino e masculino receberão medalhas e premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados. Os vencedores serão contemplados com R$ 1,2 mil, troféu e dois ingressos para o FestiQueijo, enquanto do segundo ao quinto lugar receberão premiações que variam de R$ 800,00 a R$ 200,00, além de troféu e um ingresso para o FestiQueijo.

Rústica e Minirrústica do FestiQueijo

A Rústica e a Minirrústica do FestiQueijo 2025 também ocorrerão no dia 6 de julho, mas a partir das 8h. Para participar, as inscrições também devem ser feitas pelo site do Sesc.

Para a Rústica, as categorias são 16 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 anos ou mais. A distância será de 6,6 km, com saída na Rua Maurício Cardoso (atrás da Rua Coberta), seguindo até a entrada da cidade e posterior retorno na rótula em frente à Olaria Grasselli. No total serão 300 vagas para a Rústica.

A competição será dividida em duas categorias: Geral, para participantes sem vínculo com o município, e Municipal, exclusiva para residentes em Carlos Barbosa. Atletas da categoria Municipal também podem optar por competir na Geral no momento da inscrição. Para participar o valor é de R$ 100 com desconto de 50% para competidores a partir de 60 anos.

Os primeiros cincos colocados da premiação Geral (Municipal e Geral) da Rústica serão contemplados com troféus, além de medalhas de participação, sendo que o primeiro colocado receberá um ingresso para o FestiQueijo 2025. A premiação por categoria por idade Municipal e Geral receberão troféu.

A Minirrústica, destinada a crianças e adolescentes, será realizada na própria Rua Maurício Cardoso, para categorias até 7, 8 e 9 anos, 10 e 11 anos, 12 e 13 anos e 14 e 15 anos. O percurso contará com distâncias de 800m, 600m, 400m, 300m e 100m. No total serão 200 vagas para a Minirrústica

A entrega dos kits para os participantes das três competições – Meia Maratona, Rústica e Minirrústica do FestiQueijo, ocorrerá nos dias 5 de julho (sábado), das 13h às 17h, em local a definir, e no dia 6 de julho (domingo), das 6h às 6h30, no local da prova.