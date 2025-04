Camisa 10 dentro e fora de campo: Nenê completa dois anos no Juventude

Jogador pode encerrar a carreira ao fim da temporada de 2025 Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Não há mais como Nenê esconder os cabelos grisalhos. O jogador vai completa 44 anos no dia 19 de julho deste ano. E, nesta semana, o meia-atacante completou dois anos de Estádio Alfredo Jaconi.

Anunciado na temporada de 2023, Nenê fez 28 jogos naquele ano e marcou sete gols. Na temporada seguinte, na Série A, aumentou o número de jogos. O atleta entrou em campo em 36 partidas e marcou três vezes.

Agora, em 2025, o torcedor já se acostumou a vê-lo mais no banco de reservas, um lugar que o craque pouco ficou ao longo dos mais de mil jogos. Ele tem apenas oito partidas neste ano. Contudo, ele mesmo já admitiu que será uma temporada diferente, talvez a última em campo:

— Estava acostumado sempre estar em campo, mas a gente entende a situação, a maneira também do Fábio jogar. E também a minha situação. É uma coisa que vai fazer mais parte de mim, acredito, nesse ano (ser reserva). Então, estou com a cabeça tranquila, e sei que a hora que precisar de mim, eu poderei ajudar o máximo possível. Coisa natural do futebol. Uma hora isso iria acontecer — reconheceu o jogador em uma das poucas entrevistas ao longo do Gauchão 2025.

Além das quatro linhas

Nenê visitou torcedor na UTI do Hospital Pompéia. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Adorado pelas crianças, Nenê é atração garantida em qualquer lugar. O atleta esbanja simpatia e carisma. Em Caxias do Sul, também virou craque fora de campo.

Na enchente de maio, quando o Rio Grande do Sul passou pela sua maior tragédia climática, Nenê participou das ações sociais em prol dos atingidos. Em uma delas, ajudou funcionários do clube na distribuição de sanduiches.

Nenê também foi protagonista do jogo Lance de Craque, junto com D'Alessandro. No fim de 2024, a partida solidária foi realizada no Estádio Alfredo Jaconi e beneficiou sete instituições da região. Ele foi o embaixador do time verde.

Em novembro de 2024, Nenê fez mais que qualquer jogador na temporada. Ele foi à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Pompéia para visitar o torcedor José Zari Bueno, 78 anos, sócio do clube desde 1973. Após passar por uma traqueostomia, o torcedor não podia falar e escreveu, de próprio punho, uma carta à torcida do Verdão, divulgada pelas redes sociais. Após a repercussão, Nenê foi ao hospital e entregou uma camisa ao torcedor, que ganhou alta um dia depois do time garantir a permanência na Série A, em 5 de dezembro.

Ponta de Ator

Gravação foi realizada nas proximidades do Jaconi. Reprodução / TV Papo / Juventude

Nenê também virou um produto de marketing no Juventude. Na sua primeira renovação, em 2023, o atleta foi protagonista de uma ação que ganhou o Brasil. O atleta interpretou um atendente da loja Nação Jaconera, no Shopping Villagio, em Caxias do Sul. No fim do vídeo, um garotinho chamado Gabriel pergunta para o "atendente" se Nenê renovaria com o Juventude. O jogador desconversou. Na sequência, o pequeno revela que gostaria que ele ficasse para ter uma camisa autografada pelo atleta. Quando o menino está saindo com a sua mãe do quiosque, Nenê fica sensibilizado e deixa o personagem. O jogador abraça o garotinho e atende o seu pedido.

A segunda atuação ganhou o mundo e foi destaque na Espanha, no Jornal Marca. Em um vídeo divulgado nas redes sociais do clube, Nenê apareceu de "velhinho", lendo o Jornal Pioneiro na praça Dante Alighieri e, depois, jogando sinuca. Na TV, ouve notícias sobre o "ex-jogador Nenê, aposentado", No fim, acorda do sonho e se vê pronto para mais uma temporada com a camisa do clube.

- A aposentadoria é o sonho de muitos. Mas o pesadelo de outro. Nenê e Juventude, 2025, a história continua... - mostra o trecho final do vídeo.

Nenê em números

1039 jogos na carreira

290 gols

137 assistências

NÚMERO DE JOGOS POR CLUBE