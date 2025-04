Atletas e auxiliar técnico da Apaavôlei/UCS conquistam o título do Brasileiro Sub-16

Dois atletas e o auxiliar técnico da Apaavôlei/UCS fizeram parte de mais uma conquista da seleção gaúcha de vôlei. Desta vez, na categoria sub-16. O grupo conquistou o título do Brasileiro de Seleções, neste final de semana, em Brasília.

O vôlei do Rio Grande do Sul já havia sido campeão do Campeonato Brasileiro de seleções sub-18 masculino. Na decisão, os gaúchos derrotaram o Rio de Janeiro por 3 a 1, parciais de 25/14, 18/25, 34/32 e 28/16, após duas horas de jogo.