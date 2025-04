"Atleta que vinha tendo um bom desempenho", afirma técnico do Juventude sobre atacante afastado do elenco

Atacante Ênio ainda não se manifestou sobre a suspeita de manipulação. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

Afastado do jogo diante do Botafogo, o atacante Ênio virou desfalque do Juventude. O atleta foi cortado da viagem para o Rio de Janeiro depois da Associação Internacional de Integridade nas Apostas Esportivas (Ibia) apresentar um relatório para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apontando um alto volume de apostas em um cartão amarelo para o atacante na partida contra o Vitória, na primeira rodada do Brasileiro. O cartão se confirmou aos 36 minutos do primeiro tempo para o jogador do Juventude.

O técnico Fábio Matias ficou sabendo da informação na quinta-feira à noite após reunião com a direção. Na sexta-feira, o treinador comunicou as lideranças do elenco que o atacante não viajaria, mas não revelou o motivo. No período da noite, quando a informação foi divulgada em todo o país, o presidente Fábio Pizzamiglio conversou com o elenco.

Ênio jogaria a partida contra o Botafogo. Sem ele, a alternativa escolhida pelo técnico Fábio Matias foi Petterson, que não teve o mesmo desempenho do extrema titular.

— É óbvio que o atleta vinha tendo um bom desempenho, mas dentro do processo nosso temos outros atletas também que a gente tem buscado e buscamos essa posição em vários momentos. Temos de cinco a seis jogadores que jogam pelo corredor lateral para isso, para ter jogadores com características diferentes dentro do jogo — analisou Fábio Matias sobre a ausência de Ênio.

ALTERNATIVAS

Para a posição, o técnico do Juventude conta com Petterson, Giovanny, Vitor Pernambuco, Maurício Garcez e Batalla. Gabriel Taliari também pode ser usado, mas ele tem atuado como homem centralizado no setor ofensivo.

— Giovanny voltou e voltou bem. É um atleta que a gente tem uma confiança muito boa, a gente acredita muito no potencial dele, um atleta que veio também no nível de competição e durante alguns jogos teve um problema da parte muscular que atrapalhou ele um pouco. O Pernambuco também é um atleta que está em processo final de readaptação e estrategicamente cada jogo a gente tem que fazer algo de uma forma. Usamos o Galego por fora no final do jogo. Babi entrou no jogo também e assim por diante. Cada jogo a gente acaba tendo que usar possibilidades diferentes — ponderou o treinador do Juventude, Fábio Matias.