Atleta de projeto de Vacaria é convocado para a Copa do Mundo de Tênis em Cadeira de Rodas

O atleta Diego Kohlrausch foi um dos três convocados para defender o Brasil na Copa do Mundo de Tênis em Cadeira de Rodas, que acontecerá de 6 a 11 de maio, em Antália, na Turquia .

Natural de Carazinho, Diego integra o projeto Lapidando Tenistas de Vacaria , que contribui para a formação de novos talentos do tênis, além de atender e formar mais de 1.600 crianças e adolescentes através do esporte.

A convocação de Diego foi oficializada pelos capitães das seleções brasileiras nas quatro categorias do torneio, Masculino Open, Feminino Open, Quad e Juniores nesta terça-feira (15).

A Copa do Mundo é disputada em confrontos entre países, com três partidas por rodada: duas de simples e uma de duplas. O país vencedor do confronto é aquele que somar, ao menos, duas vitórias nas três partidas.