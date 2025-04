Atacante revelado pelo Juventude vira destaque no Campeonato Português

Sorriso recebeu o prêmio de melhor em campo diante do Estoril. Liga Portuguesa / Divulgação

O atacante Sorriso, ex-Juventude, tem se destacado no Campeonato Português. No último sábado (12), o jogador foi o melhor em campo pelo Famalicão na vitória por 3 a 0 contra o Estoril, pela Primeira Liga, com um gol e uma assistência.

Agora, o brasileiro soma 11 participações em gols nesta temporada, sendo oito gols e três assistências em 24 jogos. Sorriso também foi selecionado para o time da semana oficial da Liga e do Sofascore.

Após o apito final, Sorriso recebeu o prêmio oficial de “Homem do Jogo” da organização da Liga Portugal e ressaltou a importância dos companheiros de equipe para ganhar o troféu individual pela quarta vez na competição. O Famalicão aparece na sétima colocação com 43 pontos.

— Muito feliz pela vitória e pela entrega da equipe. Quero agradecer aos torcedores por nos incentivar e isso é fruto do trabalho, de toda a equipe, sem eles não conseguiria ganhar esse prêmio — disse Sorriso, a um canal português.

Individualmente, Sorriso apresenta números expressivos nesta temporada. Emprestado pelo Bragantino e revelado nas categorias de base do Juventude, o atacante é o vice-artilheiro do Famalicão no Campeonato Português e também o segundo no ranking de participações em gols entre os brasileiros, atrás apenas de Clayton, do Rio Ave, que possui 14.

Em boa fase no futebol europeu, o jogador de 24 anos também falou sobre o seu gol, o primeiro do Famalicão na recente vitória, que contou com colaboração na falha do goleiro adversário:

— Eu arrisquei. Quem não arrisca, não faz (o gol). Feliz pelo gol, não importa como foi. Gol é gol — finalizou.