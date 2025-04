Atacante do Juventude se manifesta pela primeira vez após alerta de suspeita de manipulação em cartão amarelo no Brasileirão

Atacante Ênio segue à disposição do técnico do Juventude. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O atacante Ênio emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira (9) sobre o alerta recebido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quanto a uma possível suspeita de manipulação no cartão amarelo sofrido pelo jogador do Juventude no primeiro tempo da partida contra o Vitória, na abertura rodada do Brasileirão. O jogo foi no Estádio Alfredo Jaconi.

Na última semana, a CBF recebeu da Associação Internacional de Integridade nas Apostas Esportivas (Ibia) um relatório apontando um volume de apostas anormal em um cartão amarelo para o atacante. O caso foi encaminhado para investigação dos órgãos competentes.

No comunicado divulgado nas redes sociais, Ênio destacou que sempre teve uma conduta correta no futebol e afirmou que jamais se envolveu com pessoa ou algo ilícito.

— Desde o início da minha trajetória no futebol, há cerca de 10 anos, sempre tive uma conduta absolutamente correta; Em minha vida pessoal, jamais me envolvi com qualquer indivíduo, grupo de pessoas ou coisas que o valha, que objetivasse algo ilícito, imoral ou desabonador; Trabalhei ao longo desses anos para voltar a um clube de Série A. Não desperdiçaria essa oportunidade. Além disso, não decepcionaria meus companheiros e o clube que abriu as portas para mim — declarou o jogador.

A nota acompanha ainda o vídeo de um lance em que o atleta teria sofrido uma falta e o árbitro Paulo Zanovelli não marcou. Depois, outra imagem da reclamação onde ele recebe o cartão. Na sequência da nota, Ênio conta estar tomando as medidas para comprovar a sua inocência.

— Diante da gravidade das acusações, já estão sendo tomadas as medidas judiciais cabíveis para comprovar minha total inocência e responsabilizar os que porventura estejam agindo de má-fé ou de forma precipitada. Por fim, deixo clara a minha total disponibilidade em contribuir com o que for necessário para que, no mais curto espaço de tempo, eu possa voltar a desempenhar o meu ofício — finaliza a nota do jogador do Juventude.

O jogador ficou de fora da viagem para o Rio de Janeiro na última sexta-feira para enfrentar o Botafogo. Já na terça-feira, o atleta foi reintegrado ao elenco profissional do Juventude. O atacante fica à disposição do técnico Fábio Matias para a sequência do Brasileirão.

NOTA NA ÍNTEGRA

Quanto às notícias veiculadas na última sexta-feira, sobre um hipotético envolvimento meu num caso de apostas suspeitas no jogo entre Juventude e Vitória pelo Campeonato Brasileiro, declaro que:

- Desde o início da minha trajetória no futebol, há cerca de 10 anos, sempre tive uma conduta absolutamente correta;

- Em minha vida pessoal, jamais me envolvi com qualquer indivíduo, grupo de pessoas ou coisas que o valha, que objetivasse algo ilícito, imoral ou desabonador;

- Trabalhei ao longo desses anos para voltar a um clube de Série A. Não desperdiçaria essa oportunidade. Além disso, não decepcionaria meus companheiros e o clube que abriu as portas para mim.

Diante da gravidade das acusações, já estão sendo tomadas as medidas judiciais cabíveis para comprovar minha total inocência e responsabilizar os que porventura estejam agindo de má-fé ou de forma precipitada.

Por fim, deixo claro a minha total disponibilidade em contribuir com o que for necessário para que, no mais curto espaço de tempo, eu possa voltar a desempenhar o meu ofício.