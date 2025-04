Após vitória, técnico do Caxias pede paciência para o torcedor e dispara: "Ninguém é burro aqui"

Técnico Luizinho Vieira voltou a criticar o torcedor. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

A relação entre o técnico Luizinho Vieira e parte da torcida do Caxias não começou bem na Série C do Brasileiro. A atuação do time contra o Floresta-CE durante boa parte do jogo resultou em vaias e gritos de "burro" para o treinador.

A equipe grená venceu por 1 a 0, na estreia da competição. No entanto, o treinador não gostou da impaciência observada nas arquibancadas.

— No geral, no futebol brasileiro, não se torce pela jogada, ele torce pelo gol. Não torce pelo jogo jogado, ele torce pela vitória. O treinador que tem vida curta no futebol brasileiro tem que pensar no processo, porque imagina se colocasse de estratégia com o Floresta atacando o Caxias o tempo inteiro e o Caxias jogando por uma bola. Se eu ganhei o jogo e fui chamado de burro, imagina o contrário. A gente tem que se entender, gerar uma paciência e estimular o processo. Pra mim, é muito fácil colocar quatro zagueiros e quatro volantes. Não se fala da coragem de jogar só com um volante e dois meias — disse o treinador, que completou:

— Não é assim que se constrói uma caminhada para se chegar ao acesso, com essa impaciência. O processo é ao contrário. Para chegar à classificação e construir o acesso, com jogos como o de hoje, com bloco baixo, é aí que temos que ter torcedor, senão fica fácil. Não quero saber do jogo, eu quero saber da vitória. Ninguém é burro aqui. Ninguém tá brincando aqui. Muito pelo contrário, é o emprego de todo mundo. Eu não gostei que colocaram funcionários para poder evitar a vaia, porque estão passando vergonha em cima do que está acontecendo, e estão esquecendo que é esse processo que pode levar o Caxias onde o torcedor quer. Eu não quero o torcedor só para comemorar a vitória. Então, fica de fora, espera cinco minutos, entra e aplaude. Ao longo do processo, desculpa, mas atrapalha os atletas.

O Caxias somou três pontos, e o desempenho não foi o melhor para o torcedor. No entanto, para o treinador Luizinho Vieira é o começo de um processo que precisa ser respeitado pelos grenás:

— A gente sabe o que está sendo feito. É mais uma vitória dentro do processo. O time está na quarta colocação e o time saiu vaiado, porque tentou o tempo inteiro a vitória e conseguiu. Então, é mais para o torcedor fazer uma reflexão. Nunca me furtei das críticas em cima do desempenho. A gente precisa construir uma atmosfera altamente positiva. O ano passado atrapalhou também, eu acompanhei. São coisas passadas. Está na hora de entender mais o jogo — finalizou.