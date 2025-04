AO VIVO: acompanhe o minuto a minuto de Juventude x Mirassol

Pela 5ª rodada do Brasileirão 2025, Juventude e Mirassol se enfrentam neste domingo (20), às 11h, no Estádio Alfredo Jaconi.

Na última rodada, o Papo levou uma dura goleada do Flamengo e quer mostrar um bom futebol. Do outro lado do campo, vem um Mirassol que goleou o Grêmio por 4 a 1, mas busca manter os pés no chão para o confronto com o Verdão.