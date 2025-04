Além do meio-campo, Juventude deve ter mudança no ataque para enfrentar o Flamengo

O Juventude já chegou na Cidade Maravilhosa para a partida desta quarta-feira (16), às 21h30min, no Estádio Maracanã, contra o Flamengo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

A delegação embarcou no começo da tarde e pousou antes das 18h no Rio de Janeiro. O elenco treinou pela parte da manhã, no CT alviverde, sob o comando do técnico Fábio Matias. O time deve ter duas mudanças na escalação.

Outro que fica de fora é o atacante Petterson. O atleta pertence ao Flamengo e está por empréstimo no Juventude. Ele já foi reserva na rodada anterior e não será um problema. Porém, no setor ofensivo, Matias não deve escalar Gabriel Taliari. O atleta teve uma entorse no tornozelo. Assim, Matheus Babi pode ter uma oportunidade como camisa 9. O centroavante Gilberto viajou com a delegação e vira opção no banco.