ACBF leva virada do Atlântico no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal

No clássico gaúcho pelas oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal, deu Atlântico. Em Carlos Barbosa, a ACBF saiu na frente no começo do segundo tempo, com gol de Camilo, mas o time de Erechim virou o placar e fez 2 a 1, com gols de Deivão e Pedrinho.

Com o resultado, a equipe laranja precisará vencer a segunda partida no tempo normal para levar o confronto à prorrogação. O duelo de volta será no dia 18 de maio, domingo, às 11h, no Caldeirão do Galo, em Erechim. Quem se classificar deste confronto vai enfrentar o vencedor de Apaff e Minas nas quartas de final.

Antes, pela Liga Nacional, a ACBF enfrenta o Tubarão-SC, fora de casa, na terça-feira (29), às 19h.

Na partida em Carlos Barbosa, o duelo começou equilibrado, mas sem grandes oportunidades. Com equipes que já se conhecem, pelos enfrentamentos na pré-temporada, as defesas prevaleceram até o intervalo. A primeira chance clara da ACBF saiu dos pés de Murilo, em chute rente à trave.

O Atlântico também levou perigo, em chutes de média distância. Restando pouco mais de um minuto, Bruno Iacovino rolou para Camilo, sem goleiro, mas a defesa do Galo apareceu para evitar o primeiro gol. Sendo assim, o placar seguiu no 0 a 0 até o intervalo.

Logo no início do segundo tempo, a defesa dos visitantes foi vazada. Em uma roubada no meio da quadra, Camilo tabelou com Daniel e finalizou na saída do goleiro adversário para fazer 1 a 0 ACBF.

A partir daí, o Atlântico passou a ter maior tempo de posse de bola, mas demorou a criar chances de gol. Quando restavam 11 minutos, Deivão acertou um belo chute, no canto de Pedro Bianchini, e empatou a partida.

Em um duelo equilibrado, cada detalhe faz a diferença. E, em um erro na saída de bola da ACBF, quando restavam cinco minutos, Pedrinho se aproveitou e acertou um chutaço no ângulo para virar o jogo: 2 a 1.