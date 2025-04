ACBF enfrenta o Blumenau na estreia da Liga Nacional

A maior competição de futsal do país já começou. No entanto para a ACBF inicia neste sábado (19), às 17h, diante do Blumenau, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. Agora, sob o comando de Peri Fuentes, o time da Serra, um dos maiores vencedores da competição, com cinco titulares, que voltar a levantar a taça, algo que não acontece desde 2015.

— A Liga Nacional é o campeonato mais equilibrado e mais forte do mundo, isso sem dúvida. Antes de começar, é a única competição que, antes do seu início, com certeza aí tem oito equipes, pelo menos, que entram como favoritas. Além de mais algumas surpresas que normalmente acontecem. A ACBF entra em todas as competições, não é de hoje, é no seu histórico. Entra sempre como uma postulante, candidata e com objetivo ao título — comentou o técnico Peri Fuentes, em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, e completou: