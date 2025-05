"Acabamos desconcentrando", diz zagueiro do Juventude após gols sofridos contra o Inter

Depois de um início promissor, com o gol logo aos três minutos do primeiro tempo, com Batalla, o Juventude acabou derrotado pelo Inter por 3 a 1, no Estádio Beira-Rio. E a derrota teve um ponto em comum: foram três gols sofridos após cobranças de escanteio de Alan Patrick. Além das finalizações certas, foram pelo menos outras duas oportunidades do Colorado na mesma situação.