"A primeira brecha que você dá, eles matam o jogo", diz meia do Juventude sobre duelo contra o Flamengo

Jean Carlos entrou na segunda etapa contra o Ceará. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

A largada do Juventude no Brasileirão é empolgante para o torcedor jaconero. Com as duas vitórias em casa, a equipe ocupa a terceira colocação, com seis pontos. Mais do que isso, conquistou resultados positivos em confrontos diretos diante de adversários que, na teoria, participam inicialmente da mesma briga que o Verdão, a luta contra o Z-4.

— A gente sabia que seria um jogo difícil. Trabalhamos muito durante a semana para explorar os espaços do adversário. Tive a felicidade de receber o passe do Batalla e fazer o gol do empate. Tentamos sempre manter esse alto nível de atuação — avaliou Mandaca após a partida.

No segundo tempo, o meio-campista foi substituído por Jean Carlos, que também teve boa participação, mesmo que com outras características. O jogador canhoto falou sobre a expectativa de encarar o Flamengo no Rio de Janeiro.

— É um time em que a primeira brecha que você dá, eles matam o jogo. Somos um time que marca forte, e se a gente fizer esse jogo organizado, marcando, e aproveitar as oportunidades que tivermos, teremos chance. É um jogo muito difícil na casa deles. Temos que estudar a partida, ir com os pés no chão, não pensando somente em marcar, mas também querendo jogar — projetou o meia, que também falou sobre a sequência de três jogos em uma semana:

— A gente vive o futebol e eu, particularmente, prefiro já ter outro jogo assim, depois de uma vitória. O campeonato é longo, temos um grupo bom, então é ir para lá e buscar fazer um grande jogo contra o Flamengo.

SEM POUPAR

Em sua entrevista coletiva, o técnico Fábio Matias deixou claro que não pretende fazer preservações de olho no confronto direto que terá no domingo, diante do Mirassol, novamente no Jaconi:

— Nós temos uma competição que é o foco, que é o Brasileiro. Então, será sempre força máxima. Eventualmente, algum atleta por questão física ou trauma, pode ficar de fora. O Taliari estava hoje (sábado) com um entorse no tornozelo, que teve durante a semana no treino. Ele se entregou e jogou até quando sustentou. Podemos preservar pela integridade, mas não vamos poupar.