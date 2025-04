"A gente oscilou dentro do jogo", admite técnico do Juventude após empate com o Mirassol

Técnico Fábio Matias admitiu a oscilação da equipe diante do Mirassol. Porthus Junior / Agencia RBS

Acabou o 100% do Juventude como mandante em 2025. Em um confronto considerado direto na luta pela permanência na Série A, o Verdão ficou no empate, em 2 a 2, no Estádio Alfredo Jaconi, com o Mirassol. Mesmo em vantagem duas vezes no placar, o time do técnico Fábio Matias teve muitas dificuldades contra um adversário, que assustou e quase saiu vitorioso.

— Tivemos um primeiro tempo com algumas momentos de vantagens dentro do jogo. O adversário também em alguns momentos. O adversário também vem de uma sequência boa de jogos. Dentro disso, a gente acabou articulando a equipe de forma um pouco diferente. Com a entrada do Jean Carlos. Posicionamos um pouco melhor a nossa última linha, que era um dos ajustes que precisávamos fazer. Nossa última linha tem que andar mais próxima da linha dos volantes. Segundo tempo, percebemos que a gente espaçou de novo a última linha nossa. Então é esse equilíbrio que temos que ter em relação ao jogo — analisou o técnico Fábio Matias, que não concordou com o pênalti marcado pela arbitragem comandada por Paulo dos Prazeres Filho no segundo tempo:

— Tivemos o lance que, infelizmente, não foi pênalti. Isso aí acho que está muito claro. Novamente e coincidentemente, nós tivemos o mesmo responsável pelo VAR (Caio Max Vieira-GO) do lance aqui também do jogo nosso em casa contra o Grêmio. Mas seguimos, temos que trabalhar, tem uma semana agora cheia de trabalho. Semana que ela foi intensa, ela foi pesada para nós também. Principalmente por eu ter tido três jogos sequenciais.

O treinador alviverde, em entrevista coletiva, admitiu que o time oscilou dentro do próprio jogo. Por isso, não conseguiu derrotar o adversário paulista no Estádio Alfredo Jaconi.

— O jogo de hoje a gente teve oscilações, teve mesmo, a gente oscilou dentro do jogo. Não foi o mesmo processo que estávamos fazendo. Em algum momento a gente ia perder ponto em casa também. Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer no próximo momento. Tivemos, ano passado, acho que contra o Cuiabá o empate aqui, também que era tido como uma vitória e depois a gente teve que buscar fora de casa. Duas vitórias fora, então isso é uma busca que nós vamos ter que ter. Também dentro do processo nosso de trabalho. Então basicamente isso — analisou o técnico.

O Juventude teve mudanças no time titular diante Mirassol. Entre as alterações, o meia Jean Carlos entrou no lugar de Mandaca, que apareceu na equipe na segunda etapa.

— O Mandaca é um médio. Um jogador é uma característica de médio. Já não é mais um meia adaptado. Porque quando falamos fala meia, a gente fala daquele meia clássico, aquele meia de pifar. A gente pensa muito nisso. Hoje, fizemos a opção de sair com o Jean para termos a possibilidade de sair com o resultado mais vistoso do primeiro tempo. Principalmente sabendo os espaços que o adversário ia dar. A gente conseguiu o resultado no primeiro tempo, 2x1. E no segundo tempo a gente opta pelo Mandaca para dar um pouco mais de volume. Nível de força aumentar, questões de duelos. Então estrategicamente são essas estratégias que temos montado. Quando jogar com um, quando jogar com outro. E quando entrar o nenê também dentro do jogo — finalizou.