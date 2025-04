A folha salarial dos adversários do Caxias na Série C 2025

A frase "A gente vai ser protagonista da Série C" foi proferida pelo técnico Luizinho Vieira após o jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Ela gerou uma grande expectativa no torcedor grená. E levantou uma questão: será que com o investimento do Caxias, na comparação com os adversários, o time grená pode ser um dos principais postulantes ao sonhado acesso?