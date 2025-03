Ultramaratona Caminhos de Caravaggio conhece vencedores da edição 2025

A quarta edição da Ultramaratona Caminhos de Caravaggio (UMCC) chegou ao final neste final de semana. Nos últimos dias, o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio foi o ponto de partida e de chegada do evento, que teve a premiação dos vencedores no domingo (16).

As provas mais curtas (25, 50 e 100km) aconteceram no sábado. A largada do 217km foi na sexta-feira. O trajeto passou pelas cidades de Farroupilha, Caxias do Sul e Flores da Cunha.