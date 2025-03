Técnico do Juventude avalia possibilidade de retorno de dois titulares para a estreia no Brasileirão

Fábio Matias deixa claro que goleiro está mais próximo de retornar. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

A 11 dias da estreia no Brasileirão 2025 diante do Vitória, o Juventude ainda tem algumas indefinições no time que Fábio Matias mandará a campo no Alfredo Jaconi. Especialmente porque dois titulares ainda não estão participando dos testes da intertemporada por ainda estarem se recuperando de lesões. São os casos do goleiro Gustavo e do centroavante Gilberto.

O camisa 1 acusou uma lesão muscular na coxa direita, após o confronto de volta das semifinais do Gauchão. Enquanto que o camisa 9 não atua desde a segunda rodada do Estadual, quando também sofreu uma lesão na coxa.

Mas de acordo com o técnico do Verdão, o goleiro é o mais próximo de reforçar o time.

— O Gustavo é uma recuperação um pouco mais rápida, uma situação menos preocupante do que a do Gilberto. O Gilberto nós tínhamos até uma previsão inicial de ter voltado ali no jogo da Copa do Brasil (diante do Maringá no dia 25 de fevereiro), mas não adianta acelerar. Acelerando isso acaba sendo prejudicial para o atleta. E agora nós estamos dentro da rotina dele, para que ele possa ter um retorno adequado nos próximos dias — revelou o treinador alviverde.

Sendo assim, Gustavo deve estar à disposição na estreia do Brasileirão. Enquanto ele não voltar, Marcão vem sendo testado na equipe titular nos testes preparatórios para a competição.

Já no ataque, sem Gilberto, Gabriel Taliari tem atuado como homem de referência, tendo pelos lados as companhias de Ênio e Batalla.

Garotos observados

Não é apenas o atacante Maurício Garcez, que veio do Avaí, a novidade nos treinos do Alviverde para o Brasileirão. O técnico Fábio Matias tem dado a chance para que novos garotos da base demonstrem seu potencial.

A estratégia deu certo no Gauchão quando o zagueiro Abner, 20 anos, aproveitou a oportunidade e se firmou como uma das revelações da competição na posição.

No jogo-treino diante da equipe sub-20, Matias ainda deu minutagem a outras jovens promessas do clube, como o meio-campista Luiz Henrique, também de 20 anos.

— O Luiz Henrique é um menino que tem evoluído bastante, tem sido utilizado na função de 5 para 8, fez um bom treino. A gente tem valorizado muito os meninos, o próprio Davi Góes, o Kelvi, o Rafael Pinna, o zagueiro Eduardo também, são os meninos que nós temos utilizado, assim como o Turatto, o goleiro, que tem treinado com a gente. Acho que esse formato é o mais importante — ponderou o treinador.

Na sexta-feira (21), a equipe reserva realiza novo jogo-treino, diante do Azuris-PR, no CT Alviverde. No dia seguinte, a atividade será contra o Criciúma, no Alfredo Jaconi, e quem entrará em campo será o time titular, no último teste antes da estreia na Série A.