Norte-americanos do Caxias Basquete vão participar de eventos do Jogo das Estrelas do NBB

Larry Taylor participará do desafio de habilidades do NBB

O Caxias do Sul Basquete terá dois representantes no Jogo das Estrelas do NBB. Além do evento principal, que ocorre no sábado (22), outras três atividades estão previstas para o dia anterior, com os tradicionais desafios de habilidade, três pontos e enterradas. E serão nelas que o time caxiense estará presente.