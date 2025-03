Negócio fechado: Saiba os valores que o Juventude receberá pela venda do atacante Erick Farias

O último gol do pelotense foi contra o Avenida, na penúltima rodada do Gauchão.

O atacante Erick Farias acertou sua ida ao Ulsan da Coreia do Sul. O jogador viajará na sexta-feira (7) para realizar exames e assinar contrato com seu novo clube. A negociação gira em torno de R$ 5 milhões.

O Juventude detém 80% dos direitos do jogador. Os outros 20% são do agente do atleta. Desde sua chegada no clube, Erick disputou 79 partidas, com 13 gols e oito assistências.