Juventude segue em busca de dois reforços e libera volante ao Paysandu

Dudu Vieira entrou em campo apenas cinco vezes com a camisa alviverde. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O grupo do Juventude para a disputa do Brasileirão 2025 ainda não está completo. A direção alviverde ainda quer contratar um volante e um centroavante. Apenas o atacante Maurício Garcez, ex-Avaí, foi oficializado após a disputa do Campeonato Gaúcho.

O camisa 9 que o Verdão queria era Lelê, do Fluminense. Mas, apesar de haver o acerto por empréstimo entre os dois clubes, o jogador não se mostrou entusiasmado em vir a Caxias do Sul e a negociação foi dada como encerrada pelo Verdão.

— O Lelê foi uma situação que foi feita consulta, todo o processo necessário. O atleta não quis vir. Então, isso é uma decisão dele, e a gente tem que respeitar dentro das nossas condições. Então, buscamos outros atacantes, a gente precisa ter pelo menos mais um jogador de linha de frente. Precisamos ter uma condição daqui a pouco de um jogador mais na zona central — avaliou o técnico Fábio Matias após o jogo-treino contra a equipe sub-20, no sábado.

A ideia do comandante alviverde é trabalhar com um elenco de 30 jogadores.

— Isso é bom, porque você não onera também o clube. Mas nós temos que ter contratações pontuais. Eu sempre falo que a gente vai ter aí dentro de um gatilho, duas, três balas. E essas balas têm que ser bem atiradas para que a gente não cometa equívocos — destacou Matias, que ainda completou:

— Mas a gente também tem que entender as possibilidades de mercado. Têm surgido alguns nomes. Eu já fiz algumas conversas com alguns jogadores também, alguns conhecidos. Mas tudo depende também da vontade do atleta. Ele tem que ter vontade e sangue no olho.

VOLANTE ACERTA COM O PAYSANDU

Sem espaço no elenco alviverde, o volante Dudu Vieira será reforço do Paysandu para a disputa da Série B do Brasileiro.

Aos 31 anos, Dudu chegou ao Alfredo Jaconi em agosto do ano passado, no período em que o titular da meia-cancha, Caíque, sofreu uma grave lesão no joelho. Mas ele atuou em apenas cinco jogos do Brasileirão e não convenceu.