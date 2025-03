Com uma modificação, Caxias está escalado para enfrentar o Fluminense pela Copa do Brasil

O Caxias tem uma decisão na noite desta quarta-feira (5) pela segunda fase da Copa do Brasil. O time encara o Fluminense, às 19h, em busca de classificação à terceira fase do torneio nacional. No jogo único, somente a vitória interessa ao Grená. Em caso de empate, a partida vai para os pênaltis.

Para o compromisso, o técnico Luizinho Vieira manteve os três volantes que enfrentaram o Inter, no sábado, pela semifinal do Gauchão. Pedro Cuiabá, Vini Guedes e Mantuan seguem no time. A única modificação é na lateral direita com a entrada de Ronei. No setor ofensivo, Luizinho Vieira optou por manter a dupla Calyson e Iago.