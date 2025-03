Caxias cancela jogo-treino em preparação para a Série C 

O Caxias cancelou o jogo-treino diante do Sindicato dos Atletas profissionais. O duelo seria no próximo sábado (22) no CT Baixada Rubra.

No domingo (16), o time grená perdeu para o Criciúma por 2 a 1, no primeiro jogo-treino visando a Série C. O teste, com dois tempos de 45 minutos, foi realizado no CT Antenor Angeloni, do time de Santa Catarina.