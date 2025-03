Brasil-Far anuncia contratação de técnico Arilson, ex-atleta da dupla Gre-Nal

Treinador comandou o Aimoré em 2024. Jean Pimentel / Agencia RBS

O Brasil-Far já tem técnico para a disputa da Divisão de Acesso 2025. Arílson Costa de 51 anos foi confirmado pelo clube de Farroupilha. Ele será apresentado nesta terça-feira (11), às 19h.

No currículo, o comandante acumula passagens por clubes como São Paulo de Rio Grande, Aimoré, Cordino-MA, Tupi e Atlético Catarinense.

Como atleta, Arílson tem passagem marcante pelo Grêmio, nas vitoriosas campanhas dos anos 90, quando era comandado por Felipão entre 1994 e 1995; e no Inter, entre 1996 e 1997, quando conquistou o título gaúcho sobre o Tricolor.

Apesar de ter sido cogitada para acontecer no segundo semestre do ano, a Divisão de Acesso seguirá no primeiro semestre, assim como nas últimas edições. A competição terá início em 17 de maio e terminará no dia 31 de agosto, totalizando 21 datas.

PLANO DE SÓCIOS

Além do treinador, o Brasil-Far lançou do Plano Sócio-Torcedor para a temporada 2025. Com o slogan “O Melhor Plano do Brasil!”, a iniciativa mantém condições acessíveis de adesão e amplia as vantagens oferecidas aos torcedores rubro-verdes.

Por um valor de R$ 149, os associados terão entrada garantida em todas as partidas da equipe como mandante ao longo do ano. O pagamento pode ser feito via cartão de débito ou crédito.

Benefícios

Entrada gratuita em jogos da equipe

na Divisão de Acesso, no Campeonato Brasileiro Feminino A3, na Copa do Brasil Feminina, no Campeonato Gaúcho Sub-20 A1, no Campeonato Gaúcho Sub-17 A2, no Campeonato Gaúcho Sub-15, na Copa Liga Serrana, na Copa Altos da Serra e na Copa SAFERGS, além dos amistosos que a equipe fizer.

Descontos

Na compra da camiseta oficial 2025. Participação em ações e promoções exclusivas. Descontos em estabelecimentos parceiros.

Onde se associar

Secretaria do clube (Estádio das Castanheiras)

Hermelu Esportes

OdontoTop Farroupilha