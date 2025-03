Atacante que voltou a jogar 90 minutos depois de 15 meses avalia preparação do Juventude para a Série A

Gabriel Taliari tem contrato com o Juventude até 2026. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

Enquanto vasculha o mercado em busca de um centroavante para a disputa do Brasileirão, o Juventude segue realizando atividades de intertemporada tendo em Gabriel Taliari a figura do número 9.

O outro jogador que exerce a função, Gilberto, só atuou em duas partidas em 2025, pois se recupera de uma lesão na coxa. Ele deve ficar à disposição para a estreia na competição, no dia 29, contra o Vitória.

Até lá, o próprio técnico Fábio Matias já admitiu que Taliari é quem lidera a fila na ordem dos centroavantes.

— Eu gosto muito dessa função, eu não sou um 9 fixo, todos sabem, sou mais de mobilidade, mas estou aqui para ajudar da melhor maneira possível. Já joguei em outras funções também, então eu me adapto muito bem em qualquer função. Mas é claro que essa posição de falso 9 foi a que eu mais joguei — avaliou Taliari.

Um dos grandes desafios do atacante é evitar novas lesões, uma vez que elas vêm atrapalhando muito a sequência do atleta em campo. Foram 23 jogos no ano passado e sete nestes primeiros três meses de 2025.

Mas contra o Grêmio, no segundo jogo da semifinal, Taliari não apenas foi titular como atuou os 90 minutos, algo que não acontecia desde o jogo do acesso, diante do Ceará, no dia 25 de novembro de 2023, portanto há pouco mais de 15 meses.

— Até falei com o Squinalli (preparador físico) que fazia muito tempo que eu não jogava 90 minutos. Quando o Carpini era o treinador, ainda na Série B. Infelizmente, tive uns problemas no joelho este ano, tive que fazer uma aplicação que acabou me tirando de alguns jogos. Mas eu estou me sentindo bem, claro que falta um pouco de ritmo, de questão de minutagem, mas a gente vai ganhando também essa pré-temporada para ajudar nesse quesito — avaliou o atacante.

A estreia alviverde no Brasileirão será um reencontro de Taliari com seu antigo técnico, Thiago Carpini, um dos responsáveis pela sua contratação em meio à Série B de 2023. E com quem Taliari recebeu chances e soube aproveitar marcando gols decisivos na campanha do acesso alviverde.

Agora, em outro momento, com ambos na Série A, mas em lados opostos, o encontro está marcado para ocorrer no dia 29, às 18h30min, no Alfredo Jaconi.

— A gente vai ter um longo campeonato, sabemos da dificuldade do Brasileiro, um campeonato muito disputado. Vamos para fazer uma campanha boa, igual a do ano passado, quem sabe conquistar um grande objetivo, que é do clube disputar uma Sul-Americana. E é claro que a gente tem que pensar primeiro no principal objetivo, que é fugir ali dos quatro últimos — avaliou Taliari.

O desempenho de Taliari:

:: Na Série B 2023, em 11 partidas, Taliari atuou 90 minutos em sete, com seis gols marcados;

:: Em 2024, dos 23 jogos entre Brasileirão e Copa do Brasil, Taliari não completou um jogo inteiro em campo em nenhum deles. Foram dois gols e três assistências;

:: Nos primeiros meses de 2025, Taliari entrou em campo em sete jogos, entre Gauchão e Copa do Brasil. Ele completou 90 minutos em uma partida, diante do Grêmio no jogo de volta da semifinal do Estadual. Ele tem um gol na atual temporada.