Zagueiro volta a sentir e pode desfalcar a equipe do Juventude no final de semana

Zagueiro Wilker Ángel pode desfalcar o time do Juventude contra o São José. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Durante o primeiro tempo da partida contra o Grêmio, o técnico Fábio Matias teve de lidar com um problema. O zagueiro Wilker Ángel precisou ser substituído após sentir dores na coxa. O atleta enfrentava dificuldades no primeiro tempo com os ataques do Grêmio pelo lado do defensor, principalmente com Edenilson e Arezo.

Com opções restritas, o técnico alviverde preferiu improvisar o lateral Marcos Paulo. O zagueiro Kawan chegou a pouco. O jovem veio por empréstimo do Botafogo e ficou no banco de reservas. O jogador Cipriano segue como desfalque. Ele não apresenta mais dores no tornozelo, mas o local segue inchado.

A reapresentação alviverde foi na manhã desta quinta-feira (6) no Centro de Treinamentos do clube. O zagueiro Wilker Ángel foi reavaliado. A princípio o defensor apresenta apenas um desconforto na coxa. Caso não fique à disposição de Fábio Matias para a próxima rodada, o técnico pode ter de improvisar novamente Marcos Paulo, que entrou bem diante do Grêmio. Assim, ele ficaria com Kawan como opção no banco. O jovem Abner segue como titular da equipe neste começo de Estadual.