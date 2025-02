Zagueiro tem lesão confirmada e desfalca o Juventude no Gauchão e Copa do Brasil

Zagueiro Cipriano é um dos reforços do time para temporada 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

O zagueiro Cipriano teve constatada de uma lesão no músculo posterior da coxa e desfalca o Juventude nas partidas semifinais do Gauchão diante do Grêmio e na estreia da Copa do Brasil contra o Maringá, na próxima terça-feira (25), no Paraná.

O atleta saiu mais cedo na penúltima rodada do Gauchão contra o Avenida, em Santa Cruz do Sul. O jogador passou por exames na segunda-feira e teve constatada a lesão. Ele pode desfalcar o time por até três semanas. Quem também está no departamento médico com o mesmo diagnóstico é o zagueiro Wilker Ángel.

A boa notícia é que o técnico Fábio Matias conta com o retorno do defensor Adriano Martins e de Abner. O último foi poupado da rodada final do Estadual por ter dois cartões amarelos. Quem tem atuado improvisado no setor e apresentado uma boa resposta é o lateral-esquerdo Marcos Paulo. Zagueiro da base, Clébio também participa dos treinos com o elenco.