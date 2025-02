Zagueiro ex-Juventude avalia adaptação no Japão e projeta estreia pelo Urawa Red

Danilo Boza em treinamento no Urawa Red. Urawa Red / Divulgação

O zagueiro Danilo Boza, um dos destaques do Juventude nas últimas duas temporadas, foi negociado com o Urawa Red, do Japão, nesta janela de transferências. O defensor tornou-se a maior venda da história do clube alviverde.

Anunciado no time japonês no fim de janeiro, Danilo Boza treina com o elenco para a estreia da J-League, No próximo sábado (15), diante do Vissel Kobe. O seu clube é um dos candidatos ao título.

Em sua primeira experiência no exterior, Boza conta como tem sido sua adaptação no Japão, destacando a diferença cultural e de idioma, e a recepção positiva de seus companheiros e comissão técnica.

— A adaptação no Japão não é um processo tão rápido, porque é uma diferença muito grande de cultura, idioma, diversas coisas. Mas fui muito bem recebido por todos do clube, desde o elenco até os funcionários, então isso ajudou bastante. Estou feliz com esse novo desafio e vou dar meu máximo para ajudar a equipe nesta temporada —contou.

O Urawa estreia na temporada contra o Vissel Kobe, uma das grandes equipes da primeira divisão japonesa também. Para o confronto, o zagueiro brasileiro falou sobre o tempo de preparação que o elenco teve e revela a ansiedade para fazer sua primeira partida pelo clube.

— Nós começaremos a temporada com um confronto difícil, contra uma equipe tradicional do futebol japonês também, então sabemos da dificuldade. Tivemos um tempo bom de preparo, o restante do elenco ainda mais, então acredito que chegaremos prontos para iniciar bem nosso ano. Particularmente, estou ansioso para estrear e espero contribuir para começarmos com o pé direito — finalizou.

A negociação do Juventude com o Urawa Red foi no valor de 1,5 milhão de dólares, ou seja, aproximadamente R$ 9 milhões. 50% é do Juventude, 50% é do Mirassol.