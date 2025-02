Zagueiro do Caxias comenta classificação da equipe: "Podia ser um pouco mais tranquila"

Alisson ainda projetou importância do torcedor na partida de sábado (22) diante do Inter. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias alcançou os primeiros objetivos da temporada. O Grená avançou para as semifinais do Gauchão 2025 no fim de semana e ainda garantiu presença na Copa do Brasil de 2026. Mas o ambiente ao redor da partida com o São José não foi totalmente festivo, uma vez que o desempenho da equipe ao longo da competição causa incertezas a muitos torcedores do clube. E jogadores como o zagueiro Alisson sabem disso.

— O objetivo de todo mundo era conseguir essa classificação, e graças a Deus conseguimos. Claro que como vocês (imprensa) e a torcida, a gente entende que poderia ser um pouco melhor ou um pouco mais tranquila — avaliou o zagueiro Alisson, autor do gol grená no sábado.

Durante a partida com o São José, alguns torcedores cobraram mais rendimento dentro de campo e externaram esse sentimento ao técnico Luizinho Vieira, que revidou fazendo gestos em direção à arquibancada e teve que ser contido pelo seu auxiliar.

Sobre aquele momento, o defensor prefere lembrar de outro mais ameno, quando a torcida ajudou o time a virar o jogo diante do Brasil-Pel em 4 a 2.

— Eu lembro da torcida do jogo contra o Brasil, que nós saimos perdendo no primeiro tempo por 2 a 1 e, no segundo, a torcida começou a nos incentivar, a puxar aquela alegria que sempre tem aqui. Por isso que nós conseguimos aquela vitória, muito por causa da torcida que nos ajudou bastante — afirmou Alisson, que pede apoio para o primeiro jogo da semifinal com o Inter, no sábado (22):

— E nós esperamos também que nesse jogo de sábado contra o Inter a torcida esteja daquele jeito. É um jogo decisivo em casa e dependemos também da torcida, além da estratégia do jogo.

Alisson se firmou como titular da equipe grená, tirando a vaga que era de Douglas no início do Gauchão. Ele já marcou dois gols na competição, fazendo jus à fama que trouxe do Nordeste. O zagueiro de 29 anos se destacou no Ferroviário-CE também por marcar gols. Foram 10 em 2023, oito deles na campanha de acesso dos cearenses à Série C do Brasileiro.