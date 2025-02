"Um sonho realizado", afirma jovem zagueiro do Juventude após gol no Ca-Ju

Zagueiro Abner marcou seu primeiro gol com a camisa do Juventude na temporada de 2025.

Contra o Grêmio, na próxima quarta-feira (5), às 22h, o zagueiro Abner vai igualar o número de jogos de toda a temporada passada no grupo principal do Juventude. Em 2024, o defensor entrou em apenas cinco partidas.

Abner começou como titular os confrontos diante de Ypiranga, Inter, Guarany de Bagé e o Caxias. Todos os jogos pelo Campeonato Gaúcho 2025. No último compromisso, ele abriu o caminho da vitória no Ca-Ju 289, na casa do rival, quando o Verdão venceu por 2 a 0.

Com 20 anos, Abner quer aproveitar ao máximo a oportunidade que vem recebendo neste começo de temporada no Estádio Alfredo Jaconi. Na quarta-feira tem mais um grande desafio diante do Grêmio. Segundo o zagueiro, a confiança passada pelo treinador Fábio Matias é um dos fatores para seguir com as boas atuações: