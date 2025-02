"Tomamos um gol cedo e isso gera uma dificuldade", diz técnico do Juventude após empate com o Avenida

Fábio Matias falou após empate alviverde em Santa Cruz do Sul. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Na noite de quarta-feira (12), o Juventude tropeçou diante da pior equipe do Gauchão 2025 e ficou no 1 a 1 com o Avenida, em Santa Cruz do Sul.

Após a partida, o técnico Fábio Matias avaliou o desempenho de sua equipe que entrou em campo modificada em cinco posições, em relação ao jogo anterior com o São José: Ewerthon, Felipinho, Cipriano, Mandaca e Petterson foram as novidades em Santa Cruz do Sul.

— Tomamos um gol cedo e isso gera uma dificuldade. A gente até então não tinha tomado com exceção do jogo do Inter. E fizemos um jogo depois no segundo tempo com volume alto de ações, mas muito longe da zona do gol. Alguns pontos positivo em termo de competitividade, pontos negativos em termos que a gente sempre busca a vitória, a gente quer a vitória, mas sempre de forma organizada — avaliou o treinador alviverde, que complementou:

— Primeiro tempo nosso não estava organizado da forma com que me agrada, principalmente em relação ao atacar marcando. Tivemos duas, três transições do adversário que nós corremos um risco desnecessário.

Sobre o pênalti controverso marcado de Cipriano em cima de Caíque, que resultou no gol do Avenida na primeira etapa, Matias não quis polemizar.

— O lance da penalidade prefiro deixar pra vocês (jornalistas) avaliarem se foi ou não. Dentro da nossa visão, a gente precisa qualificar um pouquinho mais essa questão da tomada de decisão. Achei muito bom o árbitro ter siso chamado porque quando o VAR chama automaticamente gera dúvida se foi ou não. Na nossa visão, a interpretação foi do árbitro, não que seja ou não um pênalti. E temos que seguir trabalhando.

Classificado às semifinais com antecedência, o Juventude, no entanto, deixou escapar dois pontos preciosos na briga pelo primeiro lugar geral da competição. Na última rodada, o Verdão visita o Pelotas, no sábado (15).