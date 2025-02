Time, adversário e premiação: técnico do Caxias projeta estreia na Copa do Brasil

Técnico Luizinho Vieira contará com o volante Pedro Cuiabá para este compromisso da Copa do Brasil. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

O Caxias só pensa na Copa do Brasil até quarta-feira (26). Após a derrota para o Inter no jogo de ida das semifinais do Gauchão, no Estádio Centenário, por 2 a 0, o elenco virou a chave. O foco é no Dourados. O Grená entra em campo às 16h, no Estádio Douradão, no Mato Grosso do Sul.

Só pela participação nesta primeira fase do torneio nacional, o Caxias já faturou R$ 830 mil. Vencendo a equipe da cidade de Dourados, no tempo normal ou nos pênaltis, o Grená fatura mais R$ 1 milhão. O treinador Luizinho Vieira afirma que o grupo está ciente da importância do compromisso do meio de semana.

— O grupo sabe que esse jogo é fundamental, e não tenha dúvidas que avançar à segunda fase da Copa do Brasil te dá uma moral, um retorno dentro de outro objetivo do clube. A gente alcançou, atingiu o primeiro objetivo, que seria chegar à semifinal do Gauchão, por vários motivos, inclusive de estar na Copa do Brasil para o próximo ano. Esse é o próximo, avançar para a segunda fase (da competição naciona) — comentou o técnico Luizinho Vieira, que completou sobre a premiação:

— A Copa do Brasil traz um ingrediente importante que é essa questão financeira. Eles (jogadores) vão brigar o tempo inteiro para poder avançar. E o Caxias tem a obrigação de se impor, porque é uma meta do clube, é uma meta do futebol, é uma meta que a gente traçou. Vamos brigar muito para poder retornar para cá numa condição de segunda fase.

ADVERSÁRIO

Com cerca de 243 mil habitantes, a cidade de Dourados fica a cerca de 220 km de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Dourados destaca-se pela agricultura, com a produção de grãos de soja e milho, e na pecuária com a criação de bovinos.

No campeonato estadual, o Dourados vem de um empate em 2 a 2 com o Costa Rica pela 8ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A equipe é quarta colocada na tabela de classificação com 15 pontos, quatro a menos que o líder, Ivinhema.