"Temos três finais pela frente", afirma atacante do Caxias sobre sequência no Gauchão

Richard é a principal peça ofensiva da equipe de Luizinho Vieira para encarar o São Luiz. Porthus Junior / Agencia RBS

Falta uma semana para o fim da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Serão três partidas neste período e o Caxias encara a sequência como "três finais de competição". A começar pelo duelo deste sábado (8), às 16h30min, no Estádio Centenário, diante do São Luiz.

— Queríamos ganhar todos os jogos, esse é o nosso objetivo, a gente entra dentro do campo para isso, mas as coisas estão seguindo, estão indo como a gente planeja. Buscar essa vitória contra o São Luiz, que é o ponto chave para a classificação. Sabemos disso e vamos fazer de tudo para sairmos vitoriosos. Temos três finais pela frente — afirmou o atacante Richard.

O camisa 90 marcou dois gols nos últimos três jogos — diante de Brasil-Pel e Avenida — e se tornou a principal referência do ataque num elenco bastante desfalcado.

— O principal objetivo é a gente classificar, as coisas vão acontecer naturalmente. Se for para brigar pela artilharia, eu vou ficar feliz, mas o principal é a equipe. A gente vai se adaptando, o importante é que eu fiz gol e pude ajudar meus companheiros dentro do campo. Sempre busco fazer meu melhor possível e nos resta trabalhar para fazer um grande jogo no sábado — destacou Richard.

O confronto deste fim de semana é o chamado "jogo de seis pontos". Na briga pelo segundo lugar geral da competição, o Caxias está em vantagem. A equipe de Luizinho Vieira tem nove pontos em cinco jogos. Já o time de Ijuí tem seis, mas pode encostar no Grená em caso de vitória.

Os três pontos diante do São Luiz são fundamentais, uma vez que no duelo seguinte, pela sétima rodada, o Caxias visita o Guarany-Ba. A equipe de Bagé se aproximou perigosamente do Grená na tabela, ao atingir oito pontos após a vitória sobre o Monsoon.