"Temos que encarar esse tipo de jogo com uma mentalidade diferente. É um momento de refletir", diz capitão do Juventude

Gabriel Taliari destacou que faltou ao time entender o jogo de terça-feira. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude deixou a Copa do Brasil logo na primeira fase com o 1 a 0 sofrido para o Maringá, no Paraná. Após a partida, a maioria dos jogadores não quis falar, mas o capitão Jadson tomou à frente e destacou que o time deveria ter entrado em campo com uma "mentalidade diferente".

— Faltou a mentalidade diferente. A gente foi apático no primeiro tempo, depois ficamos correndo atrás do resultado, com o campo adverso e do jeito que eles gostam de jogar. Temos que encarar esse tipo de jogo com uma mentalidade diferente. É um momento de refletir — disparou Jadson para a Rádio Caxias.

E o atacante Gabriel Taliari, que entrou no segundo tempo, fez um discurso alinhado ao seu capitão.

— Faltou entendermos o jogo. Sabíamos que teríamos que competir. Infelizmente se tomássemos o primeiro gol, pelas condições do gramado, pelo estilo de jogo deles, seria difícil. Não tem mais o que fazer. Temos um jogo sábado e temos tudo pra conquistar a classificação.

O colombiano Giraldo foi mais objetivo:

— Pagamos pelo começo do primeiro tempo.