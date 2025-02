Técnico do Maringá projeta confronto contra o Juventude na Copa do Brasil

Jorge Castilho está no Maringá desde 2020. Rodrigo Araújo / MFC / Divulgação

O Maringá, adversário do Juventude na primeira fase da Copa do Brasil, tem um trabalho a longo prazo no comando da equipe. O confronto desta terça-feira (25), às 19h30min, no estádio Willie Davids, será diante de um treinador que conhece bem o seu time. Jorge Castilho tem mais de 100 jogos no comando da equipe.

O profissional chegou ao clube em 2020 como auxiliar-técnico e assumiu a equipe no decorrer da série B do estadual. Depois, conquistou o acesso para a elite do Paraná. Em 2021, mais uma vez iniciou como auxiliar e assumiu a equipe na quarta rodada. Ele confirmou a classificação para as quartas de final. No ano seguinte, o treinador foi vice-campeão paranaense e conquistou também as vagas para a Série D e Copa do Brasil.

Em 2023, entrou para a história do clube ao chegar à terceira fase da Copa do Brasil. Já no ano passado, o treinador levou o time ao vice-campeonato estadual, chegou à segunda fase da Copa do Brasil e teve o acesso à Série C. Agora, o adversário será o Juventude.

— Essa mudança no regulamento da Copa do Brasil faz com que a equipe da casa, na questão de empate, tenha mais um fôlego, que é a disputa de pênalti. Eu acho que essa mudança foi boa, principalmente para as equipes que jogam em casa, que têm mais uma oportunidade de vencer o jogo. E a expectativa é de casa cheia, como foi nas outras edições da Copa do Brasil. Um torcedor muito confiante na nossa equipe, mas nós temos que continuar com os pés no chão, trabalhando, respeitando o adversário, para que a gente possa fazer uma grande partida e sair para a classificação — comentou o técnico Jorge Castilho.

O Maringá, atualmente, busca uma vaga na semifinal do Estadual. No jogo de ida, diante do Coritiba, vitória de 2 a 0, e vantagem garantida. No ano passado, o time de Jorge Castilho eliminou o Coxa e foi vice-campeão ao perder o título para o Athletico. O adversário alviverde vive ótima fase e projeta um confronto difícil na Copa do Brasil.

Leia Mais Após primeiro jogo da semifinal do Gauchão, Juventude viaja para confronto da Copa do Brasil

— O Juventude tem alguns pontos fortes que nós temos que estar atentos. Tem uns pontos fracos que nós temos que explorar. É uma equipe de Série A e nós temos que estar com a concentração 100% elevada para que a possamos explorar o ponto fraco da Juventude — afirmou o técnico Jorge Castilho, que completou:

— Um grande adversário, Juventude, uma equipe de Série A onde nós temos que estar concentrados 100% para essa partida. Sabemos que a dificuldade vai ser grande, mas que nós temos que fazer o fator casa prevalecer nesse momento. É um jogo de 90 minutos, empate é pênalti, então nós temos que estar atentos a isso. Não nos arriscarmos muito e as oportunidades que surgirem temos que converter em gols.

O Maringá foi fundado em 2010. Nos últimos anos, o clube teve mudanças. Em 2022, virou uma SAF e as campanhas na Copa do Brasil melhoraram. O treinador avaliou a possibilidade de avançar na competição novamente.

— Para nós, comissão técnica, jogadores, é uma premiação muito boa. Ajuda muito na continuidade do clube na temporada 2025. Para o clube é de suma importância esse valor que é destinado às equipes que ganham o confronto. Nós temos que estar preparados para isso, para que todos possam desfrutar desse benefício. O objetivo do clube é chegar entre os quatro no Campeonato Estadual, chegar a uma terceira fase da Copa do Brasil e, nesse momento, focar nas duas competições, porque é início de Copa do Brasil e mata-mata de Estadual — finalizou.