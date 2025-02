Técnico do Juventude pode ganhar desfalque de última hora e tem dúvida no time para enfrentar o Grêmio

Técnico Fábio Matias ainda tem um treino para definir o time do Juventude antes do jogo em Porto Alegre Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O técnico Fábio Matias poderá fazer uma mudança no seu quadro tático para enfrentar o Grêmio na partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho diante do Grêmio. O compromisso está marcado para sábado (22), às 21h30min, na Arena, em Porto Alegre. O motivo é que o lateral-esquerdo Felipinho virou dúvida para o confronto.

O atleta sofreu uma pancada no braço direito e sente dores no cotovelo. Além do treino realizado na manhã desta quinta-feira (20), no gramado do Estádio Alfredo Jaconi, Matias terá a atividade de sexta-feira para saber se contará com o jogador. Ele tem duas alternativas para a posição. Alan Ruschel que é conhecido e apoia bastante ou Marcos Paulo, que tem sido improvisado de zagueiro e dado uma resposta muito positiva. A tendência é a utilização de Marcos Paulo, até por um resguardo defensivo melhor que Ruschel.

— Essa é a dúvida. Nós temos algumas outras dúvidas também. A gente precisa ainda ajustar algumas situações. O Marcos é lateral de ofício, mas tem e tem desempenhado bem a função de zagueiro pelo lado esquerdo. Vamos deixar isso para o jogo de sábado, para a gente aguardar qual vai ser a melhor definição em relação à equipe — comentou Fábio Matias.

MUDANÇA NO ATAQUE?

Outra dúvida é na formação ofensiva. A tendência é que Gilberto não volte para a posição de centroavante. Ele foi integrado ao grupo nesta semana depois de uma lesão na coxa na segunda rodada do Gauchão. Erick Farias deve seguir na função. Nos lados do campo, Ênio e Batalla foram os melhores extremas do alviverde na primeira fase. Resta saber se o treinador colocará os dois juntos ou optará por Giovanny, Petterson ou Vitor Pernambuco.

— Eu acho que as dúvidas partem muito do pressuposto do desempenho dos atletas. Quando você tem atletas com desempenho bom, ele gera mais dúvida para você. É ruim quando eu chego aqui e falo, pô, não tenho dúvida, alguma coisa está errada. Porque tem atletas que não estão tendo desempenho adequado. Então, quanto mais atletas a gente tiver dentro das posições com desempenho bom, com energia boa, isso qualifica o grupo e eu brinco, eu falo com os atletas, quanto mais dúvidas eu tiver em relação a eles, para mim é melhor. Porque isso vai gerar uma competitividade interna muito grande — concluiu o treinador.