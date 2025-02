Técnico do Juventude explica escolha por meia: "pergunta que já foi feita 890 vezes", declara Fábio Matias

Fábio Matias já garantiu o Juventude nas semifinais do Gauchão 2025. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Mandaca, Nenê ou Jean Carlos? Ao que parece o técnico Fábio Matias já cansou de responder sobre quem deve ser o titular do setor de armação do time do Juventude neste começo de 2025. Contra o Avenida, no empate em 1 a 1, o escolhido foi Mandaca. Porém, o atleta não correspondeu em campo e ficou abaixo do esperado diante de um adversário fechado.

Jean Carlos decidiu nas últimas duas partidas do Juventude. Ele marcou dois gols contra o São José e mudou o rumo do duelo contra o Grêmio. Já Nenê é o último da lista. No clássico Ca-Ju, o jogador de 43 anos entrou após a torcida alviverde entoar seu nome duas vezes no Estádio Centenário. Contra o time de pior campanha do Gauchão, o Avenida, ele virou opção nos últimos 10 minutos no Estádio dos Eucaliptos.

E sobre a escolha de Mandaca e não Jean ou Nenê, no último jogo, o próprio técnico respondeu:

— Pergunta que já foi feita 890 vezes. Vou explicar de novo. Nós temos três meias com características diferentes, um com 8 pra 10 que tem executado bem (Mandaca), tem feito bons jogos anteriores. O Jean do jogo posicional e o Nenê de passe final. Então são jogadores de características diferentes — justificou Fábio Matias, que detalhou:

— Terminamos o jogo jogando os dois meias. Então isso também é possível, jogando apenas com médio e com o Mandaca também teve desempenho bom. Mandaca não saiu por ter desempenho ruim. Mandaca saiu por uma questão de característica do jogo anterior com o Jean ter no processo de evolução. A gente fez a troca hoje dentro da necessidade que a gente precisa do jogo. Eu brinco assim porque essa pergunta ela é sempre clara e importante ter três jogadores com nível alto.