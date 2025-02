Técnico do Juventude comenta sobre a chegada de reforços antes das semifinais do Gauchão

O clube já está garantido na fase semifinal com duas rodadas de antecedência. O time derrotou o São José, no último domingo, pelo placar de 3 a 1 e assumiu a liderança da classificação geral da primeira fase do Estadual.

— Temos setor de análise, estamos analisando os campeonatos regionais. O clube tem aí algumas pontas que a gente pode evoluir, pode acrescentar no nível de jogadores. Mas tudo dentro de um processo qualificado. O principal ponto é trazer jogadores que realmente acrescentem algo dentro do nosso plantel. Jogadores que busquem G2, G1, que sejam jogadores que busquem essa categoria. O G3, teoricamente, eu acredito muito no processo de base. A base deve voltar em breve. E esse ano a base tem o Campeonato Brasileiro Sub-20, que dá para mensurar os jogadores e ter eles inseridos no processo. O clube precisa mais, já falei para o presidente — comentou o treinador.