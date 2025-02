Técnico do Juventude avalia como equipe chega para enfrentar o Grêmio na semifinal do Gauchão

Técnico Fábio Matias chega com seis vitórias, um empate e uma derrota para as semifinais do Estadual. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude terá a primeira semana cheia para trabalhar após o fim da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O time entra em campo pela semifinal do Estadual somente no próximo sábado (22) quando enfrentará o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre, às 21h30min.

Até o fim deste mês, o Juventude terá os dois compromissos da semifinal do Gauchão e mais a partida de ida da Copa do Brasil. Porém, para o técnico Fábio Matias, o foco está no primeiro duelo diante do Tricolor, sem pensar a longo prazo.

— O primeiro jogo, para nós, é o que importa. A gente vai com a cabeça no primeiro jogo, depois nós temos o Copa do Brasil e depois o jogo da volta. Não dá para fazer as coisas sonhando lá na frente ou visualizando lá na frente. É um jogo de dois clubes da Série A. E isso tem que estar muito claro para nós, um time como o Grêmio, que tem um alto investimento ali. Mas quando você chega num momento desse, numa semifinal, automaticamente as coisas se igualam. A gente fala de clássicos também. E é um clássico dentro do nosso estado, Grêmio e Juventude — disse o treinador.

O Juventude vem de dois jogos com um empate e uma vitória no Gauchão. O time tropeçou contra o Avenida, no empate em 1 a 1, e venceu o Pelotas com drama. O time fez 3 a 2 no lobo nos acréscimos. Para Matias é hora de esquecer a última impressão.

— Esquece o jogo anterior. É uma outra fase de competição, é um outro nível de jogo. Então, é um outro jogo, é uma outra ideia. O principal nosso é a gente focar em nós, na nossa equipe, para poder ter equilíbrio, para poder estar organizado, para poder fazer um bom jogo nos dois jogos e culminar um desses jogos com bons resultados, para conseguir a nossa classificação para a final — afirmou o técnico alviverde.

COMPARAÇÃO COM RIVAL

O elenco do Juventude passou por uma reformulação mais profunda se comparado com o elenco Tricolor. Alguns nomes tiveram destaque neste começo do Estadual, como o extrema Ênio, o atacante Batalha, o lateral improvisado na zaga Marcos Paulo e volante Giraldo.