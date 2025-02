Técnico do Caxias pede contratação de atacantes e vice de futebol revela como estão as negociações

A dificuldade em encontrar peças ofensivas para o decorrer dos jogos foi nítida na vitória do Caxias sobre o São Luiz no sábado (8). Com dois a mais em campo, o técnico Luizinho Vieira tinha apenas o atacante Calyson como alternativa para tornar o time mais ofensivo. Por isso, quatro volantes entraram no segundo tempo, pela falta de opções, principalmente pelas lesões de Iago, Gustavo Nescau e Welder.