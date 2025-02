Técnico do Caxias comenta derrota para o Inter e muda o foco para a estreia na Copa do Brasil

Luizinho Vieira perdeu o primeiro duelo para Roger Machado. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias encaminhou sua despedida no Campeonato Gaúcho na tarde deste sábado (22) ao perder o confronto de ida da semifinal do Gauchão 2025 para o Inter. Os 2 a 0 sofridos para o Colorado, no Estádio Centenário, dificultaram o sonho grená em chegar em mais uma final de Estadual.

E o técnico Luizinho Vieira começou a entrevista coletiva agradecendo o apoio do torcedor, depois de ter um atrito com algum deles no jogo com o São José.

— Primeiro, eu vou começar agradecendo o torcedor hoje, porque fez um papel do jeito que eu sempre conheci o torcedor do Caxias. Atuante, vibrante, compareceu em um grande número e dessa maneira, sempre vai ajudar — comentou o treinador, que avaliou o jogo:

— Um jogo estratégico, um pouquinho diferente do que a gente até iniciou dentro da pré-temporada. A gente ainda continuou com os desfalques da parte ofensiva, então cedemos um pouquinho mais de terreno para o Inter, para poder marcar bem o adversário. O Inter teve dificuldades em relação à construção, passava muito pela parte individual dos seus atletas, principalmente os extremos, e foi dessa maneira até que ele conseguiu ser efetivo.

Com o resultado, o Caxias terá que vencer o Inter por três gols de diferença no próximo sábado (1º), no Beira-Rio (ou por dois gols, levando a decisão aos pênaltis) para avançar. Mas antes, o clube dividirá o foco em outra competição. Na quarta-feira (26), o clube estreia na Copa do Brasil diante do Dourados, no Mato Grosso do Sul.