Técnico do Caxias avalia vitória fora de casa e projeta jogo com o São Luiz: "Chegou a hora de decidir a vaga na semifinal"

Luizinho Vieira segue com problemas para escalar o time titular Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias deu um passo importante para a classificação às semifinais do Gauchão ao vencer o Avenida, fora de casa, por 1 a 0, na quarta-feira (5). O resultado fez o time grená chegar a nove pontos, na vice-liderança do Grupo B.

Após a partida, o técnico Luizinho Vieira avaliou as dificuldades enfrentadas para montar a equipe, que ainda perdeu o lateral-direito Thiago Ennes no começo da partida, por conta de uma torção no tornozelo.

— Não sou muito de ficar lamentando. Temos o discernimento do que foi feito até aqui. Reforço que fizemos uma preparação muito boa. Claro que da forma como perdemos para o Grêmio e perdemos o Ca-Ju todo mundo fica chateado. O torcedor é emoção, mas preciso falar sobre o sentimento que temos da formação deste Caxias — destacou o treinador, que elogiou o controle do jogo da equipe em Santa Cruz do Sul:

— Apesar dos desfalques, é difícil se manter, na casa do adversário, propondo jogo. Então, estou muito satisfeito com o resultado final, com a entrega dos atletas. É difícil (os desfalques), principalmente para termos opções de trocas no segundo tempo. Foi difícil montar o início de jogo. Controlamos o jogo e, mesmo com um jogador a menos, conseguimos marcar bem e não sofremos o gol.

Os três pontos conquistados longe de casa serviram também para recuperar a confiança dos grenás, após a derrota no clássico.

— Ninguém quer trazer para dentro do clube uma desconfiança para o trabalho. Uma derrota como a do Ca-Ju traz isso. Hoje (quarta-feira) a gente se curou, de uma forma de muito comprometimento e buscando controlar o jogo sem bola. Nos mantém no G-4. E ressaltar que temos peças de muita qualidade, já tivemos o retorno do (Tomas) Bastos. Estamos trabalhando para colocar o maior número possível de atletas em condição e à disposição dentro de campo — projetou Luizinho.

O próximo desafio será diante do São Luiz, neste sábado (8), às 16h30min, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.