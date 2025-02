Tabela definida: Juventude vai estrear no Brasileiro Sub-20 contra o Palmeiras

Filipe Dias segue no comando da equipe sub-20 Porthus Junior / Agencia RBS

Tem novidade no calendário do time sub-20 do Juventude. O clube fará sua primeira participação no Campeonato Brasileiro da categoria em 2025. A CBF divulgou nesta semana a tabela detalhada da competição, com as datas inicialmente previstas e os jogos da primeira fase.

A equipe comandada por Filipe Dias estreia contra o Palmeiras, em casa, no dia 12 ou 13 de março.

A decisão do campeonato está marcada para 3 de setembro. Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam em turno único. Após as 19 rodadas, os oito melhores avançam às quartas de finais.

A partir daí, os classificados são definidos em jogos únicos. Após a estreia contra o Palmeiras, o Juventude visitará o Cuiabá.

O Verdão garantiu sua presença no torneio após ingressar na lista dos 20 melhores clubes no ranking da CBF, que é baseado no desempenho das equipes profissionais em competições nacionais.

TABELA

Primeiras rodadas

1ª rodada – (12 ou 13/3)

Juventude x Palmeiras

2ª rodada – (19 ou 20/3)

Cuiabá x Juventude

3ª rodada – (26 ou 27/3)

Juventude x Botafogo (RJ)

4ª rodada – (2 ou 3/4)

Inter x Juventude

5ª rodada – (9 ou 10/4)

Athletico-PR x Juventude

Estadual definido

O Gauchão sub-20 está previsto para iniciar no dia 20 de abril e terá sua final em 20 de julho. O Juventude ficou na chave 2, ao lado de Inter, São Luiz, Esportivo, Brasil-Pel, Novo Hamburgo e Cruzeiro. O campeonato contará com 15 times divididos em dois grupos.