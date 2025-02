"São jogos que nos dão uma amostra do que a gente pode enfrentar", diz Nenê sobre duelo com o Grêmio

Meia deve ser alternativa para o segundo tempo do confronto. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude encerrou a preparação para encarar o Grêmio na quarta-feira (5), com um treinamento com portões fechados no Alfredo Jaconi. E antes da atividade, o meia Nenê concedeu entrevista coletiva para projetar o duelo diante do Tricolor, pela quinta rodada do Gauchão.

O camisa 10 destacou que a vitória alviverde no clássico Ca-Ju deu ainda mais motivação ao grupo para o confronto com o Grêmio.

— Nós conseguimos um resultado muito importante diante de um adversário difícil dentro da sua casa, um clássico que todos estavam esperando que a gente pudesse ganhar os pontos. Eu acho que isso nos dá motivação, uma direção e uma força dizendo que nós estamos no caminho certo. Mas foi simplesmente uma vitória, já passou, e a gente foca agora no Grêmio, que com certeza é outro clássico muito difícil — avaliou o camisa 10.

Uma vitória do Ju sobre o Tricolor poderá dar a liderança geral do Estadual para a equipe alviverde.

— São jogos que vão nos dando uma amostra do que a gente pode enfrentar, qual nível nós vamos estar também. Então, acho que isso é bom para nós realmente demonstrarmos a nossa força, principalmente dentro de casa — destacou Nenê.

A principal dúvida da equipe está no ataque. Ênio pode voltar ao time após ser preservado diante do Caxias. No entanto, existe a possibilidade do colombiano Batalla permanecer no lugar de Giovanny.

Uma provável formação alviverde teria: Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel e Felipinho; Giraldo, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Giovanny (Batalla).

Elogios a Mandaca

Mesmo sendo reserva de Mandaca no esquema do técnico Fábio Matias, Nenês teceu elogios ao titular da meia-cancha.